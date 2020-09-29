Öksürüğün doğal ilacı hatmi çiçeğinin inanılmaz faydaları

Hatmi çiçeği, dünyanın hemen hemen her yerinde yetişebilen bir bitkidir. Vitamin ve mineral deposu olmasıyla birlikte sağlığa çok faydalıdır. Devegülü, silindir, gül hatmi ve hire olarak da bilinen, bilimsel adı 'Althaea Officinalis' olan hatmi çiçeği, yüzyıllar boyunca alternatif tıpta, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılmıştır. Yapılan birçok araştırma, hatmi çiçeğinin herhangi bir yan etkisinin bulunmadağını göstermiştir.

Hatmi çiçeği içeriğinde yüksek miktarda nişasta, sakaroz, galaktoz, pektin, yağ, tanen ve asparagin barındırır. Ayrıca uzmanlar, hatmi çiçeğinin öksürüğe şifa olduğunu söylemektedir. İşte hatmi çiçeğinin inanılmaz faydaları...

- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı faydalıdır. Boğazdaki enfeksiyonlu hücreleri bitirmede etkilidir. İçerdiği asparagin maddesi ile birlikte boğazların şişmesini engeller.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, birçok hastalığa karşı vücuda koruma sağlar.

- Genellikle üst solunum yolları hastalıkları ile ortaya çıkan kuru öksürüğe birebirdir. Bronşit ve soğuk algınlığı hastalıklarına da iyi gelir.

- Böbreklerde taş ve kum oluşmasını önler. Böbrek üstü bezleri çalıştırır.

- Güçlü bir idrar söktürücüdür.

- Kan şekerini ve kan basıncını dengeler.

- Ağız sağlığına olumlu etkiler sağlar. Ağız içerisinde gargara yapıldığında diş minesini güçlendirir, diş etlerinin enfeksiyon kapmasını önler.

- Cilt sağlığına çok iyi gelir. Cilt yüzeyinde deforme olmuş hücreleri onarır, yaşlanmayı geciktirir.