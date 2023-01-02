Öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor! Doğada bulmak imkansız gibi! Faydalarını öğrenince şok olacaksınız!

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan boza, içeriğinde bulunan vitaminler sayesinde birçok rahatsızlığa derman oluyor. Geçmeyen öksürükten, kansere, bağırsak problemlerinden bağışıklık sistemine kadar neredeyse her hastalıkta yardıma koşuyor.

BOZA FAYDALARI NEDİR?

Bozanın faydaları şu şekildedir;

-Enerji verir,

-Hazmı kolaylaştırır, sindirimi düzenler,

-Emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği vardır,

-Tam bir vitamin deposudur, bağışıklık sistemini güçlendirir,

-Probiyotiktir,

-Eğer kilo almak istiyorsanız, iştahınızı açar,

-Zihin açan özelliğe sahiptir,

-Öksürüğü geçirir,

-Kemik sağlığını korur,

-Bağırsakları temizler,

-Saç dökülmesini önler,

-Cildi güzelleştirir,

-Sakinleştirici etkisi vardır, sinir sistemine iyi gelir.

BOZA ZARARLARI NEDİR?

*Her üründe olduğu gibi bozada da fazla tüketim sonucu bazı istenmeyen semptomlar ortaya çıkabilir. Bunlar;

*Aşırı tüketimde gaz ve hazımsızlık yapabilir,

*Kalori oranı yüksektir, kilo aldırabilir.

*Şişkinlik hissetmenize sebep olabilir.

*Aşırı tüketimde şişkinlik ve hazımsızlığa bağlı mide bulantısı ortaya çıkabilir.

BOZA NASIL YAPILIR

Malzemeler

1 çay bardağı pirinç,

500 gr. pilavlık bulgur,

1 çay bardağı mayalık boza (2 çay kaşığı kuru maya)

Su,

Şeker.

Yapılışı: Bir kabın içerisinde bulgur ve pirinç iyice yıkanır. Daha sonra bulgur ve pirinç bir tencerede iyice pişirilir. Bulgurlar iyice erimelidir. Arada kontrollü olarak sıcak su ekleyebilirsiniz. Pişen karışım blenderdan geçirilir ardından süzülür. İçerisine mayalık boza ilave edilir. Bu aşamada koyu olan kıvamı su ile inceltebilirsiniz. Son olarak şeker eklenerek buzdolabına alınır.

BOZA BESİN DEĞERİ

30.78 gram karbonhidrat

0.6 gram protein

0.07 gram yağ

0.2 gram lif

0 mg kolesterol

2.36 mg sodyum

14.33 mg potasyum

9.33 mg kalsiyum

0 A vitamini

0 C vitamini

0.17 gram demir

BOZA KAÇ KALORİ?

Bozada bulunan kalori değerleri şu şekildedir;

200 ml ölçüdeki 1 bardak boza: 141 kalori

100 ml boza: 70 kalori

1000 ml boza: 704 kalori

BOZA KİLO ALDIRIR MI?

Boza, karbonhidrat açısından oldukça zengindir. Bu sebeple fazla tüketimde kilo alımına sebep olabilir. İçerisinde bulunan şekeri azaltarak, kalori oranını düşürebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan tüketebilirsiniz.

Hakiki boza nasıl yapılır?

Püre haline getirilerek ince delikli bir süzgeçten geçirilir. Süzgeçten geçirilen kısım tamamen soğutulur. Bu arada ılık süt, toz şeker ve maya bir kapta karıştırılır. Hazırladığımız bulgur lapasının içine maya eklenerek 24 saat bekletilmek üzere serin ve karanlık bir ortama alınır.