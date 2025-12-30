Kar hayatı durdurdu! Araçlar tamamen kayboldu
Şırnak’ta üç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı felç etti. Bazı ilçelerde kar kalınlığı metreleri aştı.
Şırnak’ta 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı durma noktasına getirdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde araçlar tamamen kara gömüldü. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. İlçe merkez ve köylerinde kar 1 metreye ulaştı. Cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar, kar içinde kayboldu. Ekipler yolları temizlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, evlerin damlarında sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü ilçede hayat durma noktasına geldi.