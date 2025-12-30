  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail’den Trump’a "af" yalanlaması: "Böyle bir görüşme olmadı!"

Trump'tan Netanyahu Zirvesinde "Erdoğan" Çıkışı: Kimsenin Yapamadığını Yaptım!

Putin’den Zaporijya talimatı: Saldırılar sürecek, tümüyle özgürleştirilmeli!

HÜRJET’ten Tarihi İhracat: İspanya’ya 2,6 Milyar Avroluk Anlaşma

Futbolda kara para ve bahis kıskacı: Erden Timur tutuklandı

ATM’den para gönderenler dikkat: Perşembe günü yeni sistem devreye giriyor

Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda

Avrupa’da milyonları ilgilendiren soru: Emeklilik yaşı artacak mı?

Trump’tan Erdoğan’a övgü! Hem de Netanyahu’nun yüzüne karşı

CHP’de ‘İmamoğlu’ Çatlağı! Yolsuzluktan Tutuklanan ismin afişine suç duyurusu!
Yaşam Kar hayatı durdurdu! Araçlar tamamen kayboldu
Yaşam

Kar hayatı durdurdu! Araçlar tamamen kayboldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şırnak’ta üç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı felç etti. Bazı ilçelerde kar kalınlığı metreleri aştı.

Şırnak’ta 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı durma noktasına getirdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde araçlar tamamen kara gömüldü. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. İlçe merkez ve köylerinde kar 1 metreye ulaştı. Cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar, kar içinde kayboldu. Ekipler yolları temizlemekte güçlük çekti.

 

Öte yandan, evlerin damlarında sarkıtlar oluştu. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü ilçede hayat durma noktasına geldi.

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Gündem

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Mardin beyaza büründü! Validen flaş açıklama
Mardin beyaza büründü! Validen flaş açıklama

Yerel

Mardin beyaza büründü! Validen flaş açıklama

Kar yağışı o ilimizi teğet geçti
Kar yağışı o ilimizi teğet geçti

Yaşam

Kar yağışı o ilimizi teğet geçti

Yoğun kar yağışı okulları vurdu! 2 ilçede okullar tatil
Yoğun kar yağışı okulları vurdu! 2 ilçede okullar tatil

Gündem

Yoğun kar yağışı okulları vurdu! 2 ilçede okullar tatil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23