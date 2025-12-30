  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Evler zarar gördü tekneler parçalandı Dalgalar Ordu'yu fena dövdü

Kendisini yuvadan atan annesi ve kardeşleri ile gitmedi: Kalbi kırılan leylek gökyüzünden vazgeçti, insanlarla yaşamaya karar verdi

ABD uçaklarını bırakıp Türkiye'den Hürjet aldılar: Türk uçaklarını dönüştürecekler

Helal olsun size! Barça taraftarından dünyaya İsrail dersi: ‘Soykırımcıyı ligden atın!’

Televizyon karşısında atıştıranlar dikkat! Erken ölüm riski ve hastalıklar kapıya geliyor...

ABD Ankara Büyükelçiliğinden şüphe uyandıran deprem paylaşımı! Herkes 'neler oluyor' diyor

‘Çok safmışım’ diyerek açıkladı: Cumhuriyetçi üyeden Trump’la sır telefon!

Sağlıklı besin diye anlatılıyor: İşte karaciğeri en çok yoran 3 yiyecek!

Hayvanat bahçesinden kaçtı balkonda muz keyfi yaptı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
‘Çok safmışım’ diyerek açıkladı: Cumhuriyetçi üyeden Trump’la sır telefon!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Çok safmışım’ diyerek açıkladı: Cumhuriyetçi üyeden Trump’la sır telefon!

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini arayarak Jeffrey Epstein dosyasındaki istismarcıların isimlerinin açıklanmasının "arkadaşlarına zarar vereceğini" söylediğini iddia etti. Greene, New York Times Magazine'de yayımlanan profil yazısında Epstein dosyalarının "Washington'daki her şeyin yanlışlığını" gösterdiğini, bunun "zengin, güçlü elitlerin korkunç şeyler yapıp cezasız kaldığı ve kadınların mağdur olduğu" bir hikaye olduğunu belirtti.

#1
Foto - ‘Çok safmışım’ diyerek açıkladı: Cumhuriyetçi üyeden Trump’la sır telefon!

Bazı mağdurlarla eylül ayının başlarında görüşen Greene, görüşmenin ardından düzenlediği ve kadınları istismar eden bazı erkeklerin isimlerini açıklayabileceğini söylediği basın toplantısından sonra Başkan Trump'ın kendisini aradığını anlattı. Greene, hoparlör açıkken Trump'ın kendisine bağırdığını ve "Arkadaşlarım zarar görecek" dediğini ileri sürerek onun bu direnişinden duyduğu şaşkınlığı dile getirdiğini ifade etti. Ayrıca Greene, bir zamanlar Trump'ın insanlara yardım etmek istediğine inandığını, ancak gümrük tarifeleri ve Gazze gibi konulardaki tutum ve açıklamaları nedeniyle bu inancının sarsıldığını belirterek, "Çok safmışım." ifadesini kullandı.

#2
Foto - ‘Çok safmışım’ diyerek açıkladı: Cumhuriyetçi üyeden Trump’la sır telefon!

- "Onun önemsiz kırgınlığına ayıracak zamanımız yok" The Hill gazetesi tarafından Greene'in iddialarıyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray yetkililerinden Davis Ingle, Greene'in Kongre'deki görevini döneminin ortasında bırakmak üzere olduğunu belirtti. Ingle, Greene'in seçmenlerini yüzüstü bıraktığını ve içinde bulundukları önemli mücadeleyi terk ettiğini savunarak onun "önemsiz" kırgınlığına ayıracak zamanları olmadığını söyledi.

#3
Foto - ‘Çok safmışım’ diyerek açıkladı: Cumhuriyetçi üyeden Trump’la sır telefon!

Bir dönem ABD Başkanı Trump'ın güçlü destekçilerinden biri olan Greene, son aylarda Trump ile anlaşmazlıklar yaşamaya başlamıştı. Trump, kasım ayı ortasında Greene'e verdiği desteği çektiğini açıklamış, bundan kısa bir süre sonra da Greene, Kongre'den 5 Ocak itibarıyla ayrılacağını duyurmuştu.

#4
Foto - ‘Çok safmışım’ diyerek açıkladı: Cumhuriyetçi üyeden Trump’la sır telefon!

- Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı. ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi
Dünya

Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi

Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunuldu.

Suudi Arabistan askeri müdahaleye hazırlanıyor: O ülkenin vurulması an meselesi
Gündem

Suudi Arabistan askeri müdahaleye hazırlanıyor: O ülkenin vurulması an meselesi

Suudi Arabistan ordusunun Yemen'deki BAE destekli gruplara askeri müdahalede bulunacağı iddia edildi. Operasyonun an meselesi olduğu belirti..
Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen ve ahlaksızlığını böyle savundu: Millet aç aç
Gündem

Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen ve ahlaksızlığını böyle savundu: Millet aç aç

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Dilek Kaya İmamoğlu, Adıyaman’da katıldığı açılışta çekilen halayda elini tutmak isteyen kişinin ba..
Yok artık! İlk okul 1.sınıf sorusunda elendi: Milyoner olacaktı rezil oldu
Gündem

Yok artık! İlk okul 1.sınıf sorusunda elendi: Milyoner olacaktı rezil oldu

Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de bir yarışmacının, henüz ilk soruda her ilk okul çocuğunun bile bileceği bir..
Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı
Gündem

Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

İsrail'in Somaliland'ı tanımasını değerlendiren Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin kararın arka planında ABD Başkanı D..
DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polisimiz, AK Partili ismin akrabası çıktı
Siyaset

DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polisimiz, AK Partili ismin akrabası çıktı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen 3 polisimizden biri olan Turgut Külünk'ün, AK Partili eski vekil Metin Külünk'ün akr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23