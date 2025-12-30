Görenler neye uğradığını şaşırdı! Tam 13 tane

  • İSTANBUL
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde gece saatlerinde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. İlçe merkezinde ortaya çıkan sürü tedirginliğe yol açtı.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde ilçe merkezinde yaşananlar, vatandaşları endişelendirdi. Erciyes Mahallesi 5819. Sokak'ta görülen 13 domuzun bulunduğu sürü vatandaş kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde domuz sürüsünün evlerin dibinden geçtiği anlar yer aldı.

 

Vatandaşlar korkuyor

İlçe merkezine zaman zaman inen domuz sürüsünün kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren Mustafa Kayhan, "İlçemizin dağlık kesimlerinde domuzların varlığı belliydi, biliyorduk. Bu akşam çocuklarla pencereden bakarken, dışardan bir hayvanın geçtiğini gördük. Önce köpek zannettik. Daha sonra domuz sürüsü olduğunu anladık. Sürüde 13 tane domuz vardı. Zaman zaman ilçe merkezimize domuzlar iniyor. Tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Araçların önüne çıkıyorlar. Çocuklarımıza da saldırabilirler. Yetkililerden bu konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi.

