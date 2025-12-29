  • İSTANBUL
Suudi Arabistan askeri müdahaleye hazırlanıyor: O ülkenin vurulması an meselesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan askeri müdahaleye hazırlanıyor: O ülkenin vurulması an meselesi

Suudi Arabistan ordusunun Yemen'deki BAE destekli gruplara askeri müdahalede bulunacağı iddia edildi. Operasyonun an meselesi olduğu belirtildi.

Suudi savaş uçakları Pazartesi günü gün doğumundan önce Yemen'in Hadramut vilayetinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdi. Ülkenin doğusunda patlamalar yankılanırken uçaklar Seyyun Havalimanı çevresine işaret fişekleri attı.

Saldırılar, Suudi ordusunun ve Suudi destekli güçlerin karada büyük bir yığınak yaptığı bir döneme denk geldi. Askeri kaynaklar Riyad'ın Abr ve Vadiye ile Suudi sınırına yakın Zamah ve Manuh çöl bölgelerine takviye güçler gönderdiğini rapor etti.

 

Askeri konuşlandırma üç haftadır devam ediyor.

Bölge kaynaklarına göre, Suudi destekli Ulusal Kalkan güçlerinden 12 tugay ve Suudi liderliğindeki koalisyonun acil durum birliklerinden 5 tugay, zırhlı araçlar, toplar ve diğer ağır silahlarla desteklenerek bölgeye konuşlandırıldı.

Daha önce Husilerle olan Sada cephesinde konuşlanmış olan birlikler de Hadramut'a ve komşu Marib'in bazı bölgelerine kaydırıldı.

 

Konuşlanmaların ardından Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) unsurlarını hedef alan bir askeri harekat başlatabileceği rapor ediliyor.

Yemenli askeri yetkililere göre yaklaşık 15 bin Suudi destekli asker sınır hattında toplanmış durumda. Askerlerin mevzileri GGK tarafından ele geçirilen bölgenin sınırında yer alıyor.

Son gelişmeler, GGK ile Suudi Arabistan arasında varılan ateşkesin sona ermesiyle birlikte yaşandı. Hafta sonu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini GGK'ye karşı destekleyeceği uyarısında bulunmuştu.

 

Öte yandan, Hadramut'taki Gayl bin Yemin'de GGK güçleri gece boyunca sivillerin evlerine baskınlar düzenleyerek ev sakinlerini gözaltına aldı ve mallarına el koydu. Suudi Arabistan geçtiğimiz gün bu bölge yakınlarında hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü General Turki el Malki, "gerilimi azaltma sürecini tehdit eden her türlü askeri hamleye sivilleri korumak için derhal karşılık verileceğini" ifade etti.

"Koalisyonun Yemen hükümetini desteklediğini" bir kez daha teyit eden Malki, "tüm tarafları sorumluluk göstermeye ve siyasi çabalara katılmaya" çağırdı.

Kaynak: Mepa News, New Arab

Yorumlar

Hakk

Alooooo Suudi Arabistan yanlış taraf Yemen ,bu tarafa bu tarafa hedef İtrail

vatandaş

Yemen İmkanları doğrultusunda Filistin'e askeri olarak en fazla desteği veren bir fakir bir ülke. İsrail tarafından katledilen mazlum Filistin halkına onurlu bir şekilde sahip çıkmıştır Yemen. Abd ve İsrailin gazına gelen Arabistan çıkıp mazlum Yemen halkını mı bombalayacak?
