Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı

Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, en az 4 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığı çatışmalara yol açan gösterilerin ardından kıyı kentleri Lazkiye ve Tartus'ta konuşlandı.

Bu, 14 yıl süren yıkıcı iç savaşın ardından ülkeyi istikrara kavuşturmaya ve uluslararası alanda yeniden bütünleşmeye çalışan Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın yeni yönetiminin yüzleştiği en yeni kalkışma oldu.

Suriye Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada “yasadışı grupların” sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak tank ve zırhlı araçlara sahip ordu birliklerinin ülkenin batısındaki şehirlerin merkezine girdiğini ve istikrarı yeniden sağlama misyonu üstlendiğini duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA, yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıların Lazkiye'deki protestolar sırasında eski "Esed rejiminin kalıntıları" tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

SANA, onlarca kişinin “bıçaklama, taş darbeleri ve hem güvenlik personelini hem de sivilleri hedef alan silah ateşi” nedeniyle yaralandığını belirtti.

Protestocularla yeni Suriye yönetimi yanlısı göstericilerin karşı karşıya gelmesiyle çatışmaların çıktığı ve maskeli silahlı kişilerin güvenlik personeline ateş açtığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ölenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu söyledi.

Alevi protestoları

Yaşanan son olay, çok sayıda Alevi Suriyelinin Pazar günü Suriye'nin orta ve kıyı kesimlerinde Alevi azınlığın yaşadığı bölgelerde "şiddet ve ayrımcılığı protesto etmek için" sokaklara dökülmesiyle patlak verdi.

Ülke dışında yaşayan Alevi lider Gazal Gazal, Cuma günü Humus'ta bir camiye düzenlenen bombalı saldırının ardından “Alevi toplumunun aşağılanamayacağını ve ötekileştirilemeyeceğini dünyaya gösterme” çağrısında bulunmuştu.

Sekiz kişinin ölümüne neden olan ve "Seraya Ensar el Sunna" olarak bilinen bir grup tarafından üstlenilen bombalama olayı, devrik eski Devlet Başkanı Esed'in de mensubu olduğu ve onun döneminde büyük bir öneme sahip olan Alevi azınlığı hedef alan bir eylem olarak tanımlandı.

Protestocular ayrıca hükümetten federalizm uygulamasını ve Alevi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Suriye ve Yurtdışındaki İslami Alevi Konseyi Başkanı Gazal, "Biz iç savaş istemiyoruz, siyasi federalizm istiyoruz. Sizin terörizminizi istemiyoruz. Kendi kaderimizi kendimiz belirlemek istiyoruz" dedi Facebook üzerinden yayınladığı bir video mesajda.

"Federalizm istiyoruz"

Pazar günkü hükümet karşıtı protestoculardan Ali Hasan, "Alevi toplumuna karşı süregelen şiddete son verilmesini istediklerini" söyledi.

Hasan, “Biz sadece huzur içinde uyumak ve huzur içinde çalışmak istiyoruz ve federalizm istiyoruz” dedi ve ekledi: "Eğer bu durum böyle devam ederse, o zaman federalizm istiyoruz. Neden her gün ya da iki günde bir 10 kişi öldürülüyor?"

Muhammad Bakkur adlı bir protestocu da yeni Suriye yönetimine desteğini göstermek için geldiğini söyledi.

“Kurtuluşun ilk gününden itibaren barış ve suçlulara af çağrısında bulunan yeni hükümetimizi desteklemek için buradayız” diyen Bakkur, hükümet karşıtı protestocuları “ulusun yeniden inşasına giden yeni yolu sabote etmeye” çalışmakla suçladı ve ekledi:

“Tüm halk, tek halk ve tek vatan çağrısında bulunuyor ama onlar ne tek halk ne de tek vatan istiyorlar; mezhepçilik, kaos, sorunlar ve kişisel çıkarları için federalizm istiyorlar.”

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera