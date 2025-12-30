Trump'tan Türkiye'ye F-35 müjdesi: Satışı ciddi şekilde düşünüyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump, Mar-A-Lago'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyacak ve savunma sanayisini sarsacak F-35 çıkışıyla gündeme oturdu.

F-35 KRİZİNDE TÜRKİYE LEHİNE TARİHİ DÖNÜŞ

Türkiye’nin uzun süredir dışlandığı F-35 programına geri dönüşü için en net sinyali veren Trump, uçakların satışı konusunda şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını şu anda çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz. Şunun sözünü veriyorum; bu uçaklar asla İsrail'e karşı bir tehdit olarak kullanılmayacak."

"ERDOĞAN BÜYÜK YARDIMDA BULUNDU, ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

Trump, Suriye’deki yeni dengelerin kurulmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolüne özel bir parantez açtı. Erdoğan’ın bölgedeki stratejik hamlelerini takdir eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük yardımda bulundu. Hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten övgüyü hak ediyor" diyerek Ankara’nın sahadaki başarısını tescilledi.

GAZZE’DE TÜRK ASKERİ VE ŞARA MESAJI

Türk askerinin Gazze’ye konuşlandırılması ihtimaline dair "Bence bu iyi bir şey" yorumunu yapan Trump, Türkiye’yi "Harika bir ülke" olarak tanımladı. Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın güçlü bir lider olduğunu belirten Trump, bölgedeki tüm aktörlerin uyum içinde çalışması gerektiğini vurguladı.