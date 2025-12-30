Meteoroloji ayrı, Valilik ayrı uyardı! Marmara'yı şiddetli bir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Karadeniz ve Ege kıyıları için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayacak fırtına için uyarı yayınladı. İDO ve BUDO seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Çarşamba ise kar yeniden etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü üç deniz için fırtına uyarısı yaptı. Buna göre Marmara, Karadeniz, kıyı Ege'de şiddetli rüzgar görülecek. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak. İstanbul Valiliği de Marmara Denizi'nde görülecek fırtına için İstanbulluları uyardı.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Açıklamada "Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

SEFERLER İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İki işletmenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi ve bugün (Salı) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

KAR YAĞIŞINA BİR GÜN ARA

Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren kar yağışı ise bugün ara verecek. Ancak yarın yağışların etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların ardından ise kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

ÇARŞAMBA YENİDEN KAR GELİYOR

Uzmanlar çarşamba sabahından itibaren özellikle kuzeyden gelen soğuk hava ile birlikte özellikle yurdun iç kesimlerinin tamamında kar yağışları beklediklerini kaydetti. Başkent Ankara'da kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediliyor.

BU BÖLGELERDE SAĞANAK GÖRÜLECEK

Yağışların; Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Meteorolojiye göre hava sıcaklığı, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.