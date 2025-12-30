Gram altın fiyatlarında sert düşüş!

Uluslararası yatırımcılar, Trump ve Zelenski'nin buluşmasını yakından izliyordu. Savaşın sona ermesine dair güçlenen iyimserlik, altına yönelimi azaltınca gram altın 6120 liraya, ons altın ise 4329 dolara kadar düştü.

Altın piyasalarında son dönemde izlenen dalgalı seyir, yerini sert bir düşüşe bıraktı. Yatırımcıların yakından takip ettiği jeopolitik gelişmeler, fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşen kritik görüşme, piyasalarda dengeleri değiştirdi.

Barış Talebi Azalttı

Piyasalar, Trump ve Zelenski arasındaki teması Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik somut ve güçlü bir adım olarak yorumladı. Uzun süredir devam eden savaşın yarattığı belirsizlik ortamı, yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yönlendiriyordu. Ancak görüşmenin ardından barış rüzgarlarının esmesi ve diplomatik çözüm umutlarının yeşermesi, risk iştahını artırırken altın üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı.

Ani Değer Kaybı..

Görüşmenin hemen ardından uluslararası piyasalarda ons altın fiyatlarında keskin bir geri çekilme yaşandı. Ons altın, satış baskısıyla birlikte 4329 dolar seviyesine kadar geriledi. Küresel piyasalardaki bu düşüş, iç piyasada gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

Analistler, jeopolitik risklerin azalması durumunda altındaki gevşemenin bir süre daha devam edebileceğini, ancak piyasaların Rusya ve Ukrayna cephesinden gelecek yeni gelişmeleri bekleyeceğini belirtiyor.