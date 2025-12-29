  • İSTANBUL
CHP'den umudu kesti, siyaseti bıraktı!
Gündem

CHP’den umudu kesti, siyaseti bıraktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’den umudu kesti, siyaseti bıraktı!

CHP’nin sırtından hançerlenerek gönderilen eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermekten son anda vazgeçtiği Yılmaz Büyükerşen, CHP’den artık kendisine teklif gelme umudunu kaybedince siyaseti bıraktığını açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP’li eski başkanı Yılmaz Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Mihalıççık Belediyesi'nce düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri programında konuşan Büyükerşen, "Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum" dedi.

KENDİMİ EMEKLİ ETTİM

"Bu anlamlı ödülü bana layık gören değerli Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum'a, organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Yılmaz Büyükerşen "Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor; Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

