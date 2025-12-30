30 Aralık 1072: Kuşeyrî'nin vefatı (Mutasavvıf, Mütekellim, Müfessir)

Horasan’ın Üstüvâ bölgesinde zengin bir Arap ailenin çocuğu olarak 376/986 yılında doğdu ve ilk önce Arap dili eğitimi aldı. Sancak beyinin oğlu olması hasebiyle savaş eğitimi de aldı ve henüz on beş yaşındayken sahibi olduğu köyün üzerindeki vergileri azaltmak için Nîşâbur’a geldi. Bu esnada dinî ilimlere ilgi duymaya başladı ve ünlü sûfî Ebû Ali ed-Dekkâk’a (ö. 405/1015) intisap etti.



Şeyhi ona öncelikle dinî ilimleri tahsil etmesini söyleyince Şâfiî fıkhını, ardından İbn Fûrek ve Ebû İshâk el-İsferâyînî gibi dönemin tanınmış kelâm âlimlerinden Eş’arî kelâmını öğrendi. Ayrıca ünlü Eş’arî bilgin Bâkıllânî’nin görüşlerinden etkilenerek bu kelâm ekolünü benimsedi. Dinî tahsilinin ardından şeyhi Ebû Ali ed-Dekkâk’ın sohbetlerine uzun müddet devam etti ve onun en gözde talebesi ve damadı oldu.







Kısa süre içinde Kuşeyrî, Nişabur’da Şâfiî- Eş’arî geleneğinin en önemli ismi oldu. Aynı zamanda hadis tahsil etmek amacıyla Merv, Bağdat ve Hicaz’a gitti. Şeyhi Dekkâk’ın vefatının ardından Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin halkasına katıldı. Bu halkadaki Bağdatlı mutasavvıflar sayesinde Irak tasavvuf ekolüyle tanışma fırsatı buldu.



448/1056’da Halife Kâim’in Bağdat’a davetini kabul etti ve sarayda hadis dersleri vermeye başladı. Bir müddet sonra Nîşâbur’a döndü ancak siyasî ortam hâlâ aleyhine olduğu için Tûs’a yerleşmek zorunda kaldı. Kundurî’nin Alparslan tarafından idamının ardından vezir olan Nizâmülmülk Hanefî-Şâfiî hizipleri arasındaki çekişmeyi dengeleyince Kuşeyrî 456/1064’de yetmiş dokuz yaşındayken Nîşâbur’a döndü ve 465/1072’de vefat edinceye dek burada hadis dersi vermeye devam etti.





Nîşâbur/İran



30 Aralık 1072’de Nîşâbur’da vefat etti. Mürşidi ve kayınpederi Ebû Ali ed-Dekkāk’ın medresesinin hazîresine defnedildi. Kabri günümüze kadar ziyaret edilegelmiştir.