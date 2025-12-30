Eğitim camiasına iftira atanlar şimdi yandı! Cumhuriyet savcılıkları devreye girecek

MEB, öğretmenler ve eğitim çalışanları hakkında kötü niyetli ve mesnetsiz şikayetlere karşı harekete geçti!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ve eğitim çalışanlarını hedef alan kötü niyetli ve mesnetsiz şikâyetlere karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından tüm illere gönderilen yazıda, asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunanlar hakkında Cumhuriyet savcılıklarının devreye sokulması istendi.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, gerçek dışı ihbar ve şikâyetlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet savcılıklarının resen harekete geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

ASILSIZ İDDİALARDA BULUNANLAR SAVCILIKLARA BİLDİRİLECEK

Yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İsnat ve iftiralara karşı koruma” başlıklı 25’inci maddesi hatırlatılarak, devlet memurları hakkında kasıtlı olarak yapılan ve soruşturma veya yargılama sonucunda asılsız olduğu ortaya çıkan ihbarların cezai yaptırıma tabi olduğu belirtildi. Tüm illere gönderilen yazıyla, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları hakkında gerçeğe aykırı isnatlarda bulunan kişiler hakkında kamu davası açılması için mülki idare amirlerinin Cumhuriyet savcılıklarına başvurması zorunlu hale getirildi.

SAVCILIKLAR ASILSIZ İHBARLARA KARŞI RE'SEN HAREKETE GEÇECEK

Öte yandan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine de atıfta bulunulan yazıda, memurları mağdur etmek amacıyla yapılan asılsız ihbar ve şikâyetler hakkında savcılıkların resen soruşturma açacağı ifade edildi. Bu süreçte, haksız isnatta bulunan kişilerin tazminat davasıyla da karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.

ASILSIZ ŞİKÂYETLER KAMU HİZMETİNİ BALTALIYOR

Bakanlık yazısında, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin ancak öğretmenlerin baskı, tehdit ve mesnetsiz suçlamalar altında kalmadan görev yapabilmesiyle mümkün olduğu vurgulanarak, kötü niyetli şikâyetlerin eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği, bu tür girişimlerin kamu hizmetinin niteliğini zedelediği kaydedildi.

YASAL SÜREÇ İŞLETİLECEK

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "İsnat ve iftiralara karşı koruma" başlıklı 25'inci maddesi gereğince, soruşturma veya yargılama sonucunda öğretmenler hakkında yapılan şikâyetlerin asılsız olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili kişiler hakkında yasal sürecin gecikmeksizin işletilmesi hususuna da dikkat çekti.