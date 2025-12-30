O ilimize turist yağmuru: Rekor kırdı

Antalya’ya yılın ilk 11 ayında hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı rekor seviyelere ulaştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, ocak–kasım döneminde dış hatlardan kente gelen yolcu sayısı 16 milyon 388 bin 662 olarak kaydedildi.

Ülkelere göre dağılımda ilk sırayı 3 milyon 922 bin 287 yolcu ile Rusya aldı. İkinci sırada 3 milyon 449 bin 916 ziyaretçiyle Almanya yer alırken, İngiltere 1 milyon 501 bin 68 yolcu ile üçüncü oldu. Polonya’dan gelen yolcu sayısı 1 milyon 269 bin 547, Hollanda’dan gelen yolcu sayısı ise 423 bin 964 olarak açıklandı.

Bu veriler, Antalya’ya hava yoluyla gelen her dört turistten birinin Rusya veya Almanya vatandaşı olduğunu ortaya koydu.

Avrupa ülkeleri ağırlıkta

Milliyet dağılımında Avrupa ülkelerinin belirgin üstünlüğü dikkat çekti. Rusya ve Almanya’nın ardından İngiltere, Polonya ve Hollanda öne çıkarken; Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Çekya ve Litvanya da Antalya’ya en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra Avusturya, Belarus, Moldova, Belçika, Fransa, İsviçre ve İskandinav ülkelerinden gelen ziyaretçiler de kentin turizm çeşitliliğini artırdı. İran, İtalya, Finlandiya, Slovenya ve İsrail’den gelen turist sayılarındaki artış da kayıtlara yansıdı.

Havalimanında yoğun trafik

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, aynı dönemde Antalya Havalimanı’nın dış hatlar terminalinde 187 bin 571 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam, günlük ortalama 561, saatlik ise yaklaşık 23 uçuş anlamına geliyor.

Ocak–kasım ayları arasında dış hatlardan gelen ve giden toplam yolcu trafiği ise 31 milyon 641 bin 28 olarak kaydedildi. Yoğun uçuş ve yolcu trafiği, Antalya’nın uluslararası turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.