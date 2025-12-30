Putin'e suikast girişimi!

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırmaya çalıştı.

Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu. Habere göre Rusya karşı saldırının zamanı ve hedeflerini değerlendiriyor.

TASS Haber Ajansı ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a dayandırdığı haberinde Rusya'nın saldırıya karşılık vereceği ve müzakere masasında pozisyonunu değiştireceği belirtildi.

ZELENSKİ'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski Putin'in konutuna saldırı yapıldığına ilişkin açıklamalara yanıt verdi.

Rusya'nın Kiev'deki binaları vurmak için zemin hazırladığını belirten Zelenski, “Bunlar yalan. Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi baltalamak istiyor.” dedi. Zelenski, ABD'nin Rusya'nın tehditlerine uygun şekilde yanıt vermesini istedi.

TRUMP VE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna ile ilgili, Devlet Başkanı Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Dün Mar-a-Lago'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Trump, müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaştıklarını ifade etmişti.