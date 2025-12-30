  • İSTANBUL
Gündem Gözaltına alındılar! Daltonar’ın avukatlarından skandal!
Gündem

Gözaltına alındılar! Daltonar’ın avukatlarından skandal!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Gözaltına alındılar! Daltonar’ın avukatlarından skandal!

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen 'Daltonlar suç örgütü' davası sırasında, gizli ses ve görüntü kaydı aldıkları belirlenen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yorumlar

Okur

Toplayın şu ayak takımı şımarıkları ülkede huzur kalmadı.
