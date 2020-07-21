Okçulukta 2021 takvimi belli oldu

ANKARA (AA) - Dünya Okçuluk Federasyonu (WA), 2021 yılı geçici faaliyet takvimini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı faaliyetleri iptal edildi. Ancak ülkeler 1 Eylül 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında dünya sıralamasına puan veren özel organizasyonlar düzenleyebilecek.

2021 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası sezonunda seçkin uluslararası sporcular, Guatemala (19-25 Nisan), Şangay (17-23 Mayıs) ve Paris'teki (22-27 Haziran) ayaklarda yarışacak. Ev sahibi ülkenin henüz açıklanmadığı finalin, sonbaharda yapılması planlanıyor.

Tokyo için final kalifikasyon turnuvasının başlangıçta Haziran 2020'de Berlin'de yapılması planlandı. Ancak olimpiyatların bir yıllık gecikmesinin ardından yerini Paris aldı.



Etkinlik, 18-21 Haziran'da Dünya Kupası aşamasından hemen önce bağımsız bir etkinlik olarak yapılacak.

2021 Hyundai Dünya Okçuluk Şampiyonası, 19-26 Eylül tarihlerinde ABD'nin Yankton kentinde gerçekleştirilecek.



Dünya Okçuluk Gençlik Şampiyonası ise 11-17 Ekim tarihlerinde Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenecek. Salgının seyrine göre faaliyet takviminde değişikliğe gidilebilecek.





- 2021 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de





Türkiye, 2021 yılında Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

2021 Avrupa Okçuluk Şampiyonası, 30 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.