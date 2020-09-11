Okçuluk turnuvalarında Kovid-19 tedbirleri üst seviyede tutulacak

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Sezonun ilk açık hava okçuluk yarışması olan Antalya'daki 2020 Açık Hava Federasyon Kupası'nda sporcuların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yarışmaları için her şey düşünüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan okçuluk yarışmaları, Antalya'da yarın düzenlenecek 2020 Açık Hava Federasyon Kupası ile yeniden başlıyor.

Muratpaşa ilçesindeki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 96 sporcunun katılımıyla düzenlenecek turnuvaya, kayıtlı olmayan hiç kimse alınmayacak.

Seyirci girişinin tamamen kapalı olduğu turnuvada, ateşi ölçülerek alanlara girecek olan sporcu ve antrenörler, demir bariyerlerle çevrili bölgenin dışına çıkamayacak.

Sabah ve öğlen yapılacak atışlarda, sporcular arasında 2 metreye yakın mesafe konulacak. Sahanın her yerinde maske ve dezenfektanın bulunacağı yarışmanın ödül törenine, sadece derece yapan sporcu ve antrenörü katılabilecek.





- Öncelikli hedef olimpiyat kotası





Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ara verilen çalışmalara 1 Haziran'dan itibaren milli takım bazında yeniden başladıklarını söyledi.

Söz konusu tarihten itibaren milli takımların sürekli kamplarda olduğuna değinen Topaloğlu, amaçlarının öncelikle olimpiyatlar için kota alıp derece yapmak olduğunu dile getirdi.

Okçuluk kulüplerinin de ağustos itibarıyla antrenmanlara başladığını aktaran Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Okçuluk, tüm dünyada en az temaslı sporlardan bir tanesi. Sporcularımızın aralarındaki mesafe, eskiden bir metreydi. Şu anda bu mesafeyi iki metreye çıkardık. Hem Okçuluk Federasyonunun Kovid protokolü, hem de Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu tedbirlere uyularak her kategorinin ilk 24 sporcusu turnuvaya çağrıldı. Cumartesi bir günlük bir yarışmamız olacak. Bununla yeni döneme başlamış olacağız. En önem verdiğimiz konu, sporcunun sağlığı ve güvenliğidir. Tüm tedbirleri alarak, bu turnuvayı gerçekleştireceğiz. Okçuluk turnuvalarının artık yapılabildiğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Hepimiz, ülkemizin tanıtımına elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. "







- "Okçulukta mesafe var, temas yok"







Başkan Abdullah Topaloğlu, federasyon olarak sporcu sağlığının emniyet altına alınması şartıyla kulüplere yarışma izni verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Okçulukta mesafe var, temas yok. Rakiplerle herhangi bir temasınız yok. Herkes dikkatli olur, maskesini takarsa endişe edilecek durum yok. Aileler, eskiden olduğu gibi çocuklarını okçuluk faaliyetlerine gönderebilir. Biz de bunu tavsiye etmeye başladık."