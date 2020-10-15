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Spor Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası
Spor

Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

Antalya'da başlayan ve 4 gün sürecek organizasyona 68 kulüpten 213 sporcu katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:32:45 -
Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 faaliyet takviminde yer alan Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen şampiyona, makaralı yay kategorisinde 48 kadın sporcunun sıralama atışıyla başladı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Antalya'da önemli bir organizasyon kapsamında bir kez daha buluştuklarını söyledi.

Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na 68 kulüpten 93'ü kadın 213 sporcunun katıldığını aktaran Ergin, şöyle konuştu:

"Federasyonumuzun 2020 faaliyet takviminde yer alan Açık Hava Türkiye Şampiyonası, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştiriliyor. İlk gün makaralı yay kadın sporcularımız yarışıyor. Sıralama atışlarıyla başlayan şampiyonada, eleme atışlarının ardından ilk gün, final atışlarıyla sona erecek. İkinci gün makaralı yay erkekler, üçüncü gün klasik yay kadınlar, dördüncü gün ise klasik yay erkekler mücadeleleri gerçekleştirilecek."

Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, 18 Ekim'de sona erecek.

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