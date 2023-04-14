Okan Üniversitesi'nde taciz! İddianame hazırlandı.. Sanık Başhekim yardımcısı...

Okan Üniversitesi'nde bir hemşireye tacizde bulunduğu iddia edilen Başhekim Yardımcısı Turgay Ö. hakkında iddianame hazırlandı.

İddia gündeme geldiğinde üniversiteyle ilişkisinin kesildiği belirtilen Turgay Ö. hakkında, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gelişmeyi, geçtiğimiz Ekim ayında iddiayı gündeme taşıyan TV 100 yazarı Özkan Tamirak duyurdu.

Tamirak, Başhekim Yardımcısı hakkındaki iddianamede yer alan ifadeleri aktardı:

"Şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olay günü müştekinin kendisi ile konuşmak istediğini ve bu sebeple kendisi ile birlikte adli tıp hekimlerinin kullandığı odaya birlikte geldiklerini, kendisine maaşlara iyileştirme yapılıp yapılmayacağını sorduğunu, çok borcu olduğundan bahsettiğini, maaşların artmasını sağlayamayacaksa kendisine borç verip veremeyeceğini sorduğunu, kendisinin de borç vermesinin doğru olmayacağını ancak maaşlarla ilgili yöneticilerle görüşebileceğini söylediğini ve bu şekilde müştekinin odasından çıktığını beyan ettiği…"

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'Savcı inandırıcı bulmadı'

Savcının müştekinin ifadesini inandırıcı bulmadığını belirten Tamirak, yazısına şöyle devam etti:

Savcı, Turgay Ö.’in bu ifadesini inandırıcı bulmuyor. Kadına yaşattığı tacizi sabit görüyor ve iddianamede yaşattığı korkunç detaylara yer vererek kamu davası açılması gerektiğini belirtiyor. Sizlere savcının aktardığı bu korkunç tacizin detaylarını aktarmayı içim almıyor. Bu nedenle iddianamenin yalnızca bir bölümünü paylaşıyorum:

“Müştekinin şüpheliye iftira atmasını gerektirecek şekilde taraflar arasında husumet bulunmadığı, müştekinin aralarında husumet bulunmayan birine iffet ve namusunu ortaya koyarak iftira atmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı dikkate alındığında şüphelinin beyanına itibar edilemeyeceği düşüncesiyle ve tüm dosya kapsamıyla şüphelinin müştekiye (…) eylemlerinin sarkıntılık düzeyini aştığı, bu haliyle üzerine atılı hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği, yine müştekinin odadan çıkmasını engellemek amacıyla kapıyı kilitleyerek müştekiye hitaben ‘Bağırırsan ya da başkasına söylersen seni öldürürüm işten atarım’ şeklinde tehdit içerikli söylemde bulunarak üzerine atılı cinsel amaçlı ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmakta.”

TV 100 yazarı Tamirak, yazısını şöyle tamamladı: Savcı iddianamesinde Turgay Ö.’in cinsel taciz suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Bundan sonrasına yüce Türk Mahkemesi karar verecek.