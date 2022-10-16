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Spor Okan Hocam hakemleri bırak, bu rekora bak!
Spor

Okan Hocam hakemleri bırak, bu rekora bak!

Galatasaray'da Kayserispor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'un hakemleri hedef alan açıklamaları sonrası gözler, 90 dakikada 166 top kaybıyla sezonun rekorunu kıran Galatasaraylı oyuncuların performansına çevrildi...

Yeniakit Publisher
2022-10-16 15:46:00 -
Okan Hocam hakemleri bırak, bu rekora bak!

Galatasaray sezonun ikinci yenilgisini Kayserispor deplasmanında aldı. Galatasaray, 90 dakikada 166 top kaybı yaparak sezon rekorunu kırdı.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Ev sahibi Kayserispor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Barış Alper Yılmaz'ın golü Galatasaray için teselliden öteye gidemedi.

Sezonun rekoru kırıldı
90 dakikada 166 top kaybı yaşayan Galatasaray, bu alanda sezonun rekorunu kırdı.

Opta'nın aktardığına göre Galatasaray ayrıca bu sezon dış sahada en fazla isabetli pas (456) ve orta (17) yaptığı maçı geride bıraktı.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 16 yaptı. Altı maç sonra yenilen Galatasaray ile 17 puanda kaldı.

 

 

 

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