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Spor Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!
Spor

Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:28:00 -
Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gidildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirmeye gidildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray'a tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazandırmıştı. Devler Ligi bileti de alan Aslan'da Okan Buruk'un maaşına düzenleme yapıldı.

Son olarak yıllık 20 milyon TL kazanan 49 yaşındaki teknik adamın kontratında 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyordu. Geçen sezon mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların hocası Buruk'un kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Söz konusu kontratın uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi.

Okan Buruk'a kulüp tarafından ödenecek yeni maaşın 35 milyon TL olduğu öğrenildi.

"PARA İKİNCİ PLANDA KALIYOR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig'de 3 maç oynayan Galatasaray, 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. 5. haftaya 7 puanla 3. sırada giren Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Okan Buruk, yenilgi tatmadı ve maç başına 2.56 puan ortalaması yakalamayı başardı. [Takvim]

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