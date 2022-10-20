Okan Buruk'un kariyerinde ilginç detay!

Son olarak Kayserispor'a yenilen Galatasaray'da Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki son 6 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

Kayserispor yenilgisiyle ağır yara alan Galatasaray'da tartışmasız en çok tartışılan isimlerin başında teknik direktör Okan Buruk geliyor.

SADECE 10 GOL ATABİLDİ

Sarı-Kırmızılılar'da özellikle kurulan kaliteli kadroya rağmen 9 haftada sadece 10 gol atılması taraftarları isyan noktasına getirdi.

İYİ BAŞLANGIÇLAR YAPTI

Takvim'e göre; Aslında bu gol sayısı, Okan Buruk'un da hiç alışkın olduğu bir nokta değil. Çünkü 49 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki son yıllara bakıldığında ilk 9 maç itibariyle çok daha yüksek gol sayılarına ulaştığı gözleniyor. Okan Buruk son olarak 2015-16 sezonunda Sivasspor'un başında çıktığı ilk 9 lig maçında 9 golde kalmıştı.

AKHİSAR'DA MÜTHİŞ PERFORMANS

2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştıran Buruk'un ekibi 9 haftada 16 gol atmıştı. 2016-17 sezonunun son bölümünde Akhisar'a geçiş yapan başarılı hoca müthiş bir performans göstermiş ve Ege temsilcisi Buruk'la çıktığı 9 maçta tam 28 kez ağları havalandırmıştı. Okan Buruk bir sonraki sezon yine Akhisar'ın başında ilk 9 Süper Lig maçında 17 gollük performans sergiledi.

9 HAFTADA 16 GOL

2018-19 sezonunda tecrübeli hocanın başında olduğu Rizespor 9 haftada 12 gol kaydetmişti. 2019-20 sezonunun başında Başakşehir'e geçen Okan Buruk'un İstanbul ekibinde ilk 9 haftalık performansı 16 gol olmuştu. 2020-21 sezonunda ise Turuncu-Lacivertliler 9 maçta 13 gole imza atmıştı.

İŞTE BURUK'UN İLK 9 MAÇ PERFORMANSLARI

SEZON TAKIM GOL

2022-23 Galatasaray 10

2020-21 Başakşehir 13

2019-20 Başakşehir 16

2018-19 Rizespor 12

2017-18 Akhisar 17

2016-17 Akhisar 28

2016-17 Göztepe 16

2015-16 Sivasspor 9