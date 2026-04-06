Okan Buruk'tan taraftara mesaj var

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve takipçisi Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Bir maçı eksik olan sarı kırmızılıların en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki puan farkı 1'e indi.

Trabzonspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolculara tepki arttı. Taraftarlar, Göztepe maçını şampiyonluk yolunda çok kritik görüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak Göztepe maçına 2 gün kala sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Okan Buruk, Ultraslan taraftar grubunun "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" yazılı fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaştı. Buruk taraftarlara çağrı yaparak, "Konsantrasyon" mesajını yazdı.

