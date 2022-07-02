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Spor Okan Buruk'tan sürpriz Marcao çıkışı!
Spor

Okan Buruk'tan sürpriz Marcao çıkışı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Marcao için teklifler olduğunu söyledi. Buruk, "Marcao'yla da konuşmamızda anlaşma olmadığı sürece buraya gelerek görevini yapmaya devam etmek istediğini belirtti" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:15:00 - 2022-07-02 13:15:47
Okan Buruk'tan sürpriz Marcao çıkışı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Marcao için teklifler olduğunu söyledi. Buruk, "Marcao'yla da konuşmamızda anlaşma olmadığı sürece buraya gelerek görevini yapmaya devam etmek istediğini belirtti" dedi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Marcao'nun Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında; "1 haftalık sürecin ardından kampa gideceğiz. Tabii ki aklımızda bir oyun planı var. Ancak yeni katılan isimlerle birlikte kadro şeklimiz daha net biçimde ortaya çıkacaktır. Elimizde değerli oyuncular var. Bunun yanında hem orta sahaya hem hücuma yeni isimler arıyoruz. Yine de ilk öncelik olarak orta saha bölgesini belirledik." dedi.

"Marcao'nun talipleri var"

Okan Buruk takıma yeni katılan isimleri değerlendirirken, Marcao hakkındaki transfer iddialarına verdiği yanıtta; "Kazımcan da Abdülkerim de bize önemli katkılar sağlayacak isimler olacak. Marcao bizim oyuncumuz ve ondan çok memnunuz ama tabii ki talipleri de var. Kulübümüzün istediği teklif gelmediği veya anlaşılmadığı sürece bizim oyuncumuz olarak göreceğiz. Marcao'yla da konuşmamızda anlaşma olmadığı sürece buraya gelerek görevini yapmaya devam etmek istediğini belirtti." dedi.

Okan Buruk, yeni transferleri kampa yetiştirmeyi ve 3 sezonluk aranın ardından Galatasaray'a yeniden şampiyonluk kazandırmak istediklerini belirtti.

 


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