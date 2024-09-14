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Spor Okan Buruk’tan Rize maçı öncesi flaş açıklama! ‘Fazlasını istemiyorum’
Spor

Okan Buruk’tan Rize maçı öncesi flaş açıklama! ‘Fazlasını istemiyorum’

Yeniakit Publisher
2024-09-14 19:53:00 - 2024-09-14 19:53:21
Okan Buruk’tan Rize maçı öncesi flaş açıklama! ‘Fazlasını istemiyorum’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında evinde Rizespor'u misafir ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk’un açıklaması şöyle:

"Taçsız kral Metin Oktay ile başlayacağım. Aramızdan ayrılışını 33. yılıydı. Takımımızda değişim oldu. Transferleri yaptık ve güçlü bir kadro kurduk. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Son iki senenin şampiyonuyuz ve bu özgüven var üzerimizde."

Osimhen ve yeni transferler

"Yeni transferlerin ardından nasıl oynayacağımız konuşuluyor. Zamanla buna karar vereceğiz. Önümüzde zor bir takvim var. Bu takvimde salı günü kullanamayacağımız oyuncular olacak. Bugünkü performansları dakikaya göre vereceğiz. Osimhen milli takımda 45 dakika oynadı. Kaç dakikada oynayacağına bakacağız. Bir sonraki maçta Batshuayi kadroda olacak."

Elimizdeki kadrodan memnunum

“Rakibimiz 3-4-3 şeklinde oynuyor. Biz de buna adapte olarak oynayacağız. Bizim için hem kanat beki hem stoper hem kanatta oynayabilecek oyuncularımız var. Transfer dönemi bitti. İyi bir kadroya sahibiz. Elimizdeki kadrodan memnunum. Galatasaray'a yakışan bir şekilde oynayacağız. Son iki senede ne yaptıysak bu sene de aynısını yapacağız. Bu sezona 3'te 3 ile başladık. Bundan önceki sezona göre daha öndeyiz. Bugünden sonra kazanarak özgüvenimizi kazanıp takım yapısını oluşturacağız. Muhteşem bir taraftarımız da var. Bir teknik adam olarak başka da isteyeceğim bir şey yok.”

 

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