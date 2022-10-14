Okan Buruk'tan ilginç kadro tercihi!
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi, sarı - kırmızılı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kafilede yer alıp almayacağına dair de soru işaretleri bulunuyordu. İki genç isim kadroya dahil edilirken, Patrick van Aanholt Kayseri'ye götürülmedi. Taraftarlar ise bu karara olumlu tepki verdi.
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi, sarı - kırmızılı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kafilede yer alıp almayacağına dair de soru işaretleri bulunuyordu. İki genç isim kadroya dahil edilirken, Patrick van Aanholt Kayseri'ye götürülmedi. Taraftarlar ise bu karara olumlu tepki verdi.
Süper Lig'de topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, 10. hafta mücadelesinde Kayseri deplasmanına çıkacak. Sarı - kırmızılılarda kritik maç için 3 puan hedeflenirken, Kayseri'ye götürülecek olan kafile de merak ediliyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı kamp kadrosunu belirledi ve sarı - kırmızılı kulüp açıklamayı yaptı.
Resmi açıklama öncesinde performans düşüklüğü yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kafilede yer alıp almayacağı soru işaretleri arasında yer alıyordu.
Buruk, iki futbolcuyu da kadroya dahil ederken sürpriz bir hamleye imza attı.
Deneyimli çalıştırıcı, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'u Kayserispor maçı kamp kadrosuna almadı.
Bu tercihin ardından taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken, Aanholt'un devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.
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