Okan Buruk yuvaya dönüyor mu?

Okan Buruk'un beklediği an geldi. Galatasaray'da seçimi bekleyen başarılı hoca, Dursun Özbek'in seçilmesi sonrası gelecek teklife odaklandı. Galatasaray'da çalışmak istediğini defalarca dile getiren tecrübeli çalıştırıcının sarı-kırmızılı takıma imza atması an meselesi olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Okan Buruk için yüzlerce tweet atmaya başladı bile...



Okan Buruk'un aylardır beklediği an geldi. Uzun süredir Galatasaray'dan teklif bekleyen başarılı teknik adam, seçimin gerçekleşmesi sonrası tetikte bekliyor. Başkan Dursun Özbek'in adayları arasında yer alan Okan Buruk, kendisine gelinmesi halinde kayıtsız şartsız sözleşmeyi imzalayacak.

OKAN BURUK YÜZDÜ YÜZDÜ KUYRUĞUNA GELDİ

Okan Buruk adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılarda yönetim belirsizliğinin sona ermesinin ardından başarılı hoca muradına erebilir. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından takımın başına geçmesi beklenen isimlerden biri olan Okan Buruk, görüşmeyi iple çekiyor.

METİN ÖZTÜRK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Katıldığı her platformda Galatasaray'dan teklif beklediğini belirten Okan Buruk, maddi beklentisi olmadan imzayı atacağını dile getirmişti. Öte yandan seçim öncesi başkan adaylığını açıklayan ancak daha sonra yerini Dursun Özbek'e bırakan Metin Öztürk de Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirmiş ve fotoğraf basına sızmıştı.

OKAN BURUK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR

Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, Okan Buruk için sosyal medyada kampanya başlattı. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından sosyal medyada binlerce Okan Buruk paylaşımı yapan Sarı-Kırmızılılar, takımın başına başarılı teknik adamın getirilmesini istiyor.