Başbakan Starmer, kamuoyunu yanıltmakla suçlanan Maliye Bakanı Reeves'i savundu Bozacı ile şıracı

Ülke karıştı, her çalışana 639 euro ikramiye verilecek Açık bir seçim rüşveti

Peş peşe olumlu gelişmeler! Türk ekonomisi uçuşa geçti

Yayın yönetmeni gitti hepsi kovuldu! Sözcü'de peş peşe personel kıyımı

İP'li isimden Merhum Yazıcıoğlu'na skandal sözler: İşte bunların milliyetçiliği bu kadar

Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede

Mumay’dan Kritik Analiz... Ankara’nın Mavi Vatan Hamlesi Somali’den Başlıyor

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

SIPRI'nın dünya savunma sanayisi şirketleri listesine hızlı giriş yaptık İlk 100 içinde 5 firma

24 market ürününde sevindiren haber: ‘Verileri masada değil sahada hazırladık’
Okan Buruk yine abarttı: Canımızı zor kurtardık!
Spor

Okan Buruk yine abarttı: Canımızı zor kurtardık!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okan Buruk yine abarttı: Canımızı zor kurtardık!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 90+5'te yedikleri golle 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisi sonrası sert açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin önceki hocası Jose Morinho’nun burnunu sıkmasıyla kurşun yemiş gibi kendini yere atıp sahada yuvarlanan Okan Buruk, yine abartarak Kadıköy'de canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü' diyerek sözlerine başlayan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

HERKESE GÖSTERECEĞİZ

"Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkse göstereceğiz. Kimse merak etmesin."

fenerbahçeli

bu güzel ülkemizde özellikle futbol hakemlerinin ibnelerden seçilmesi mecburiyeti mi var? (yeni akit gazetesi camiasını tebzih eder, çalışmalarında başarılar dilerim)
