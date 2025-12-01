Okan Buruk yine abarttı: Canımızı zor kurtardık!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü' diyerek sözlerine başlayan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

HERKESE GÖSTERECEĞİZ

"Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkse göstereceğiz. Kimse merak etmesin."