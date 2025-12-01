Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kadın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yaptığı yayında kamuoyunda uzun süredir tartışılan bir konuyu yeniden gündeme taşıdı. Kadın, Sabiha Gökçen’in tarihsel rolüne dair resmi anlatıların sorgulanması gerektiğini savunarak, havalimanına verilen ismin yeniden değerlendirilmesini istedi.

“Bu ülkede yıllardır tarih tek bir pencereden okutuluyor” diyen kadın, Sabiha Gökçen’in sivil halk üzerinde operasyonlara katıldığı gerçeğine dikkat çekerek, “Bu kadar tartışmalı bir figürün adının en yoğun havalimanına verilmesi doğru mu?” sorusunu yöneltti. Ayrıca ilk Türk kadın pilotu konusunda yıllardır yanlış bilgilendirme yapıldığını belirterek, Bedriye Tahir Gökmen’in adının gölgede bırakıldığını söyledi.

Videonun kısa sürede gündem olmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, kadının yaklaşımını destekleyen paylaşımlar yaptı.