  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil
Gündem

Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kadın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yaptığı yayında kamuoyunda uzun süredir tartışılan bir konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kadın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yaptığı yayında kamuoyunda uzun süredir tartışılan bir konuyu yeniden gündeme taşıdı. Kadın, Sabiha Gökçen’in tarihsel rolüne dair resmi anlatıların sorgulanması gerektiğini savunarak, havalimanına verilen ismin yeniden değerlendirilmesini istedi.

“Bu ülkede yıllardır tarih tek bir pencereden okutuluyor” diyen kadın, Sabiha Gökçen’in sivil halk üzerinde operasyonlara katıldığı gerçeğine dikkat çekerek, “Bu kadar tartışmalı bir figürün adının en yoğun havalimanına verilmesi doğru mu?” sorusunu yöneltti. Ayrıca ilk Türk kadın pilotu konusunda yıllardır yanlış bilgilendirme yapıldığını belirterek, Bedriye Tahir Gökmen’in adının gölgede bırakıldığını söyledi.
Videonun kısa sürede gündem olmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, kadının yaklaşımını destekleyen paylaşımlar yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kadınlara hakları verenleri elesştirenler

arapalra gitseniz kadın yerine koymazlar kendi ülkende öğretmen olmussun aklınca 100 yılık kini kusyorsun ne diyelim sevmiyorsan baska ülkeye

bu bayan sahıs sizce kim olabilir

isyan edenlerin akrabaları olabilirmi doğudaki isyanları cıkaranların sizce ???
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!
Gündem

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Umre dönüşü Papa'nın Türkiye ziyareti üzerinden kendisine yüklenen laik Kemalist tayfaya cevap veren Halil Konakcı, "Papa gibi yaşayanlar, P..
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz
Ekonomi

Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz

Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, gıdaya erişim, üretici kârlılığı ve ithalata bağımlılık konusunda sert uyarılar yaparak, Türkiye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23