Okan Buruk: Utanmamız gerekiyor

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen senenin şampiyonu olarak sahaya çıktıklarını belirterek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Şampiyon demek ligi en üstte bitiren, rekorların takımı, rekorları kırmış bir takım olarak sahaya çıktık. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ama kazanmak için maça başladık. Bireysel hatadan çok erken bir gol yedik. Golü bulup beraberliği yakalayacağımız pozisyonlar vardı. Attığımız ve geçerli olmayan iki gol vardı. Beraberliği yakalayasadık belki de oyun bizim için daha iyi gidebilirdi. İkinci yarı 2 forvete döndük. Barış'ı aldık, golü bulma hedefimiz vardı. Yine savunma hatasından bir gol yedik. Savunma oyuncularımızın takibi, zaman zaman çok geriye kaçmaları... Oyun içerisinde bizim istediğimiz oyunun dışına çıktığımızda net bir şekilde 2-0'dan sonra oyunda düştük. Bu Galatasaray takımının oyunu değil. Hamleler yaptık daha çok üretebilirdik. Merkezden ve kanatlardan top getiremedik. Maçtan önce iki takımın da yüzde 100 hazır olmadığını söylemiştim. Beşiktaş ikinci yarı daha istekliydi. Gedson'un oyun temposu etkili oldu. Maça 11'i çıkaran, kadroyu seçen, her şeyi seçen benim. Mağlubiyetin sorumlusu da benim. Mağlubiyetten utanmamız gerekiyor. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça bakacağız. Son iki senenin şampiyonu olarak iyi başlamadık. Geçen sene Avrupa kupasıyla başlamıştık. Çok etkili değildik oyun anlamında. Bu takım yine şampiyonluğun en büyük adayı. En kısa sürede kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Gelen oyuncularla birlikte önümüzdeki hafta daha güçlü, daha iyi oynayarak galibiyet alarak bu akşamı unutturup galibiyet serisine başlamamız lazım. Bu benim sorumluluğumda. Nasıl ki iki şampiyonluğu beraber yaşadık aynı oyuncu grubu ve kadro ile. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman arkalarındayım. Daha iyisi nasıl olacak onu konuşacağız. Hafta içi daha iyisini isteyeceğim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir sonuç aldılar. Maç sonunda çıktık ve onları alkışladık. Aradığımız iklimi görmek için çok etkiliydi. Futbol açısından gecenin önemli yanı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞANSSIZ BİR GECE YAŞADIK"

Teknik direktör Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha dört haftadır antrenman yapıyoruz. Milli oyuncular geç katıldı. Transferler geliyor. Aynı motivasyonu yakalamak kolay değil. Şampiyon oluyorsunuz ve dört hafta sonra yeniden antrenmanlara başlayıp sezona başlıyorsunuz. Bu kolay değil. Şanssız da bir gece yaşadık. Bireysel hatalar, maçın sonunda yediğimiz gol. Hiçbir zaman belki de yaşamayacağımız her gelenin kalemizde gol olduğu bir maç oldu. İki sene şampiyon olduk. Bu sene üçüncüyü de olacağız. Merak etmeyin."

"BU STATTA FUTBOL OYNANMASINA KARŞIYIM"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maçın ardından oyuncularıyla soyunma odasında konuştuğunu aktaran Okan Buruk, "Ben kendimi onların da yerine koyuyorum. Havaya girmek gibi bir terim vardır. Her maç aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Bu bizim için ders doldu. Erken olması iyi oldu. Pozitif ders almamız gerekiyor. İsteğim pozitif bir şekilde tekrar kendi sahamızda oynayacağımız maçta ortaya koymak. Final kaybetmek de çok yaşamadığımız bir şey. Genel olarak istediğimizi ortaya koyamadık. Bu stadı sevmiyorum. Bu statta futbol oynanmasına karşıyım. Bence atletizm alanında kullanılması gerekiyor. Futbol stadı olacaksa pistin kaldırılması gerekiyor. Futbola ters bir stat. Hem hocalık hem maç oynamak için maç izlemek için gördüğüm en kötü stat" değerlendirmesinde bulundu.

10 kişi kalmalarının ardından oynamaya çalıştıkları sistemle alakalı bir karışıklık olduğunu aktaran Buruk, "10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Barış'ın sağ beke geçmesini, dizilişi 4-3-2 olarak dizilmemiz gerektiğini söyledim. İsim olarak ona söyledim. O gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. Barış sağ bek pozisyona geçemedi. Kerem stopere geçti. Orada karışıklığa dahil olmak istedim. Görev verdiğinizde oyuncular yanlış anlayabiliyor. Hızlı bir karar veriyoruz. Diziliş olarak hücumcu bir takımdık. İki kanat, iki forvetle oynadık. Dizilişi tam iletemediler. Onunla ilgili çağırıp konuştuk. Bu arada da yediğimiz goller oldu" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA