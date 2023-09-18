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Spor Okan Buruk sarı kırmızılı ekipte parlıyor! 40 maçta müthiş istatistik ortaya çıktı
Spor

Okan Buruk sarı kırmızılı ekipte parlıyor! 40 maçta müthiş istatistik ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-18 13:36:00 -
Okan Buruk sarı kırmızılı ekipte parlıyor! 40 maçta müthiş istatistik ortaya çıktı

Galatasaray’da büyük takdir toplayan Okan Buruk, Süper Lig’de sarı kırmızılı ekip ile 40. maçına çıkarken istatistiki başarısı dikkatlerden kaçmadı. Süper Lig'de Buruk, 40 maçta maç başına 2.45 puan ortalaması tutturdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başına geçtiği geçen sezondan bu yana başarılı bir performans sergiliyor.

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlamasının yanı sıra istatistikleriyle de dikkat çeken teknik direktör Buruk, 4-2'lik Antalyaspor maçında Galatasaray'ın başında 40. Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

31 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi

Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çıktığı bu müsabakalarda tam 31 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç berabere sona ererken, 4 maç ise yenilgiyle sonuçlandı.

Okan Buruk, 2.45 ortalama tutturdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray Süper Lig'de 40 maçta 98 puan toplarken, Buruk 2.45 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturdu.

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