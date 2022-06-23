Okan Buruk orta sahaya ilk transferini yapıyor!

Orta sahaya takviye için elini çabuk tutmak isteyen Sarı-Kırmızılı kulüpte futbol direktörü Cenk Ergün, Arsenal’in Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın peşine düştü. Hem oyuncu hem de kulübüyle ilk temas kuruldu.

Teknik direktör sorununu Okan Buruk ile çözen Galatasaray, tamamen transferlere odaklanırken, öncelik verilen orta sahaya ilk isim bulundu: Lucas Torreira.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Taylan Antalyalı ile Berkan Kutlu'nun geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan performansı ve Pulgar ile de yolların ayrılması sonrası ön liberoya takviye kararı almıştı. Bu çerçevede Arsenal'in Uruguaylı yıldızını gündeme alan yönetim, girişimlere başladı. Yeni futbol direktörü Cenk Ergün, hem oyuncuyla hem de kulübü Arsenal ile temasa geçerek transfer için görüşmelere start verdi.

İTALYAN BASINI TRANSFERİ DUYURDU

İtalyan basınında Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio da duyurduğu haberde; sarı-kırmızılıların bonservisi İngiliz ekibinde bulunan Torreira ile ilgilendiğini belirtirken, yakın zamanda iki kulüp arasında pazarlıkların başlayacağı öğrenildi. Transfer çalışmaları hakkında bilgilendirilen Okan Buruk'un da 26 yaşındaki oyuncuya onay verdiği kaydedildi. Başarılı futbolcunun Arsenal ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LUCAS TORREİRA KİMDİR?

11 Şubat 1996 tarihinde Uruguay'da dünyaya gelen Lucas Torreira, 2018 yılında 28.6 milyon Euro'ya Arsenal'e transfer oldu. İngiliz devinde iki sezon forma giyen yıldız futbolcu, daha sonra Atletico Madrid ve Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi. 26 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 35 resmi maçta 5 gol atıp, 2 de asist yaptı.