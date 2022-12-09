Okan Buruk onay verdi! Stopere önemli takviye...

Stoper çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı stopere kancayı taktı. Oyuncuyu ara transfer döneminde kiralamak isteyen Cimbom, İngiliz ekibiyle temaslara başladı. Okan Buruk'un onay verdiği oyuncu Wolves'ten ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan stopere flaş bir takviye gelmek üzere. Cimbom, Wolverhampton'da top koşturan 21 yaşındaki Yerson Mosquera'yı kiralamak için görüşmelere başladı. Düzenli forma şansı bulamayan genç savunmacı da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stopere takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesine yen bir yıldız daha eklendi. Cimbom, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'ın genç yeteneği Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Bu sezon takımında yeteri kadar forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Kolombiyalı stoper de başka bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Geçen yıl Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'den 5.2 milyon Euro'ya transfer edilen genç yıldız, Wolverhampton'da sadece 1 maçta forma giyebildi.

Takvim'e göre; Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkatleri üzerine çeken Mosqura'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro. Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.