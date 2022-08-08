Okan Buruk: Maç iki takıma da gitti geldi

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

"İnanılmaz nem var. İki takımda dinlenmeleri gördük. Maç iki takıma da gitti geldi. Muslera, bizim için önemli iş yaptı. Oyuna hakim olduğumuz dakikalar vardı. İkinci yarıda da oyun el değiştirdi. Gomis'i öe almak, Seferovic'i arkaya almak hemen sonuç verdi."

"Muslera net pozisyonlar kurtardı"

"Her oyuncuya, her dakika ihtiyacımız olacak. Geniş ve kaliteli kadro kurmaya çalışıyoruz. 3 puanı almış şekilde taraftarımızın önüne çıkmak çok önemli. Onları maça davet ediyoruz. Onlarla inşallah nice 3 puanlar alıp şampiyonluk kutlayacağız. Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi."

"Mertens önde 4 bölgede oynadı"

"Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız. Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum. Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar. Yeni gelenleri de kadroya katacağız. Gelen oyunculara testler yapacağız, maça ne zaman çıkabileceklerini de net şekilde göreceğiz."

Basın toplantısı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "İlk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Hayırlı olsun." dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da sıcak ve nemli havada maç oynandığını, bu durumun da oyunu ve oyuncuları etkilediğini söyledi.

Geçen yılın ikinci yarısının en başarılı takımı ile oynadıklarını belirten Buruk, "Antalyaspor, uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Zor bir deplasman. Bizim kadromuz tam değil, Antalyaspor hazır ve tam bir kadroyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Birçok olumsuz şey vardı maçtan önce. Hem kampta hem de hazırlık sürecinde oyuncuların Galatasaray'ı hak ettiği yere getirmek için verdiği emek bizim için olumluydu." dedi.

Buruk, iki takımın da maçı kazanabilecek pozisyonlar ürettiğini anlatarak, "Antalyaspor'un net penaltı kaçırması, net bir şekilde karşı karşıya kalması, bizim direkten dönen topumuz gibi pozisyonlar vardı. 3 ihtimalli bir maçtı.Beraberliğe gidecek gibi gözüken maçı kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyuz. Antalyaspor'u da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a imza attığım andan itibaren inanılmaz heyecan ve mutluluk yaşıyorum"

Galatasaray'da teknik direktör olarak ilk maçına çıktığını anımsatan Buruk, şöyle konuştu:

"Galatasaray'a imza attığım andan itibaren inanılmaz heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Taraftarların hem Avusturya kampında hem de burada takıma ilgisi ve sevgisi çok iyiydi. Benim üzerimde çok büyük bir sorumluluk var. Ben gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Yönetim ve başkanla hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın, formanın geçen yıl yaşanan kötü gidişattan sonra hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Güzel başladık. İlk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Hayırlı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız maç ile puanımızı 6'ya çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek istiyoruz."

Buruk, kadro yenileme çalışmalarının uzun zamandır sürdüğüne dikkati çekerek, "Yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Onlar da bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. İyi isimler üzerinden eklemeler, takıma doğrudan katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için çok önemli. İki oyuncumuz geldi. Bizimle başlayacaklar. Durumları göreceğiz. Maç oynamaya hazır mı, göreceğiz. Diğer mevkilerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Transfer için bir ay daha süre var." şeklinde konuştu.