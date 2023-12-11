  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ ile DHKP-C’nin ‘Ortak kaos planı’: “Ortak kaos planı” davasında karar açıklandı

Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon bombası

Netanyahu'nun danışmanından “pes” dedirten “çıplak tutsak” savunması! Vay namussuz vay

İran'dan şaşkına çeviren Samsun kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

O ilimizi yapay zeka, testinde bakın hangi ülkelere benzetti! Zeka oyunu gibi sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı

Olay yerinden kaçtı demişlerdi, öyle izlemiş! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki fotoğrafı çıktı!

Efsane dizilerin vazgeçilmez ismiydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İBB'den yöneticilere aile boyu sigorta! 'Motivasyonu arttırmak için yaptık...'

Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe
Spor Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesi açtı ağzını, yumdu gözünü.. Danimarka basınına ders verdi!
Spor

Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesi açtı ağzını, yumdu gözünü.. Danimarka basınına ders verdi!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 21:49:00 -
Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesi açtı ağzını, yumdu gözünü.. Danimarka basınına ders verdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag karşı karşıya gelecek. Danimarkalı bir gazetecinin 'Maçtan önce Kopenhag taraftarları tarafından havai fişeklerle rahatsız edileceksiniz sanırım. Bir hazırlığınız var mı?' sorusuna Okan Buruk gülerek, 'Ülke olarak sizin bir hazırlığınız var mı diye sorayım. Polisler, güvenlik gibi...' cevabını verdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi kritik maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk: Rakibimizin mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de direncimizi, kalitemizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmıştık, burada tekrar tarih yazmak istiyoruz.

"YENİDEN KUPA KAZANMAK GİBİ BİR HAYALİMİZ VAR"

"UEFA Kupası'nı aldığımızda oyuncuydum, o his çok farklı ama teknik adam olarak burada olmak da çok farklı bir his. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Onun için bu maç çok önemli benim için."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

JACOB NEESTRUP'A CEVAP

Okan Buruk: "Benim Kopenhag'a karşı bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. Sadece Bayern Münih'in gruptan çıkmayı garantilediği için bir seviye daha aşağıda oynayacağını söylemiştim. Kopenhag çok beğendiğim, mücadele gücü yüksek bir takım. Bunu hep söylüyorum zaten." dedi.

ORSATO'YA GÜVENİYORUZ

Maçın hakemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Son iki maçta hakem kararları hep aleyhimize oldu ancak oynanmamış bir maç konuşmak doğru olmaz. Hakeme yüzde yüz güveniyoruz. Üst düzey bir hakem görev alacak yarın, iki takım adına da adil kararlar alacağını umuyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23