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Spor Okan Buruk, kelle almaya başladı!
Spor

Okan Buruk, kelle almaya başladı!

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi hızlı başladı. Torrent'in aldığı birçok kararı değiştiren ve düzenini oturtmaya çalışan genç hoca, Gomis ve Diagne'nin de kulüpten ayrılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:58:00 -
Okan Buruk, kelle almaya başladı!

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi hızlı başladı. Torrent'in aldığı birçok kararı değiştiren ve düzenini oturtmaya çalışan genç hoca, Gomis ve Diagne'nin de kulüpten ayrılmasını istiyor.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un, yeni sezon çalışmaları ve raporları da tüm hızıyla devam ediyor.

Genç teknik adam, özellikle geçen sezon büyük bir sorun haline gelen gol sorununu çözmek için harekete geçti.

Toplam 4.1 milyon euro maaş alıyorlar
Diagne ve Gomis gibi santrforları kadrosunda bulunduran Galatasaray'da, Okan Buruk bu iki futbolcuyla da yolların ayrılmasını istiyor.

Senelik toplam 4.1 milyon euro (74 milyon lira) maaş alan iki golcünün takımdan ayrılması kolay gözükmüyor. Sarı-kırmızılılar, bir kulüp bulmaları halinde veya karşılıklı sözleşme feshedilmesi halinde Gomis ve Diagne ile yollarını ayıracak.

İkinci yol, Galatasaray'a büyük bir tazminat yükü açabilir. Bu nedenle Dursun Özbek yönetiminin bu konuda eli kolu bağlanmış durumda.

Gomis ve Diagne'nin istatistikleri
37 yaşındaki Gomis, geçen sezon devre arasında geldiği takıma 14 maçta 9 gollük katkı sağlamıştı. (6'sı penaltı) 30 yaşındaki Diagne ise yaşadığı ağır sakatlık öncesi 14 maçta 2 gol 2 asist yapmıştı.

Galatasaray, bu oyuncuların gitmesi durumunda en az 2 santrfor alacak.

 


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Yorumlar

Ömer

İşe yaramaz dienga ve kırk yaşında gomise bu para nasıl verilir bari bir yıllık yap . Bu nasıl aymazlık nasıl yönetim inanılır gibi değil . Sonra da gönderemiyorsun göndersen tazminatı blr sürü . Böyle saçmalık olmaz . Yöneticiler sorumlu olmalı . Kendi şirketlerinde bu saçmalığı yaparlar mı ? Hayır . Klüpler batıyor devlet kurtarıyor bu da çok yanlış batan batsın bence direk küme düşürülmeli bakın blr daha yaparlar mı ?
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