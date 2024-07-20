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Spor Okan Buruk ilk kamp sonrası iki futbolcunun biletini kesti!
Spor

Okan Buruk ilk kamp sonrası iki futbolcunun biletini kesti!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 16:55:00 -
Okan Buruk ilk kamp sonrası iki futbolcunun biletini kesti!

Galatasaray'ın Avusturya'da gerçekleştirdiği ilk kamp sona ererken, teknik direktör Okan Buruk takımdaki oyuncular için kararını verdi. Okan Buruk, ilk kampta performansını beğenmediği Sergio Oliveira ve Tete'nin biletini kesti.

Galatasaray'ın Avusturya'da gerçekleştirdiği ilk kamp sona ererken, teknik direktör Okan Buruk takımdaki oyuncular için kararını verdi. Okan Buruk, ilk kampta performansını beğenmediği Sergio Oliveira ve Tete'nin biletini kesti.

Galatasaray'ın Avusturya kampı sona ererken teknik direktör Okan Buruk ilk planda iki ismin üzerini çizdi.

Sarı-kırmızılıların hocasının, hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Sergio Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı öğrenildi.

Okan Buruk'un, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadroda düşünmediği ifade edildi. Her iki oyuncundan da kendilerine kulüp bulmalarının isteneceği belirtildi.
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