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Spor Okan Buruk hedef yükseltti
Spor

Okan Buruk hedef yükseltti

Yeniakit Publisher
2024-09-14 23:54:00 -
Okan Buruk hedef yükseltti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor'u 5-0'lık skorla yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 5. hafta maçında Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı karşılaşmayı etkili bir oyun ile 5-0 kazanmasını bildi.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"RAKİBE FAZLA POZİSYON VERMEDİK"

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici."

"HEM LİGİ HEM DE AVRUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafası ve bizim kafamız daha çok rahatlıyor. 4'te 4 ile başlamak bizim için önemli. Hem ligi hem de Avrupa'yı kazanmak istiyoruz. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Sallai, Icardi ve Ziyech yoktu. Sahada olan oyuncular yüzde 100'ünü verdi."

GABRILE SARA

"Oyuncular yeni bir ülkeye geliyor. Sezon başı, bu hazırlık süreci önemli. Bizde iki türlü şey var. Ya öldürüyoruz ya da fazla yukarı çıkarıyoruz. Yukarı çıkarmamıza da gerek yok. İyi bir oyun ortaya çıkardı. Bunu ondan hep isteyeceğiz. Lucas ile birlikte çok iyi iş yaptılar. Savunmamızın performansı orta sahanın iyi olmasını da sağladı. Savunmamızın önemi yüksekti. Takımımız genel olarak iyi oynadı. Çok fazla abartmamak lazım. Çok fazla öldürmemek de lazım. 3 gün sonra bir maçımız daha var."

"MUHTEŞEM BİR ATMOSER"

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi muhteşem bir atmosfer yarattılar. Burada takımın iyi olması onları da oyunun içine çekiyor. Takım ve taraftar birleşerek iyi bir gövde gösteri yaptı."

ICARDİ AÇIKLAMASI

"3 önemli forvetimiz var. Hepsi geldiğinde sistemsel olarak ne yapacağımıza bakacağız. Takımı sahiplenmeleri çok önemli. Osimhen, Batshuayi bunu yapıyor. Icardi zaten bir efsane oldu. Icardi'nin tedavisi kendi ülkesinde sürüyor. 2-3 gün içinde burada bizimle olacak. Şu anda gözüken 2 hafta daha süresinin olduğu."

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