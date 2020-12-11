Okan Buruk: 'Futbolun dışarda kaldığı, insanlığın içeriye alındığı anlamlı bir gece yaşadık'
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun yaşadığı ırkçı saldırı sonrasında verilen desteğin önemli olduğunu belirterek, "Futbolun dışarda kaldığı ama insanlığın içeriye alındığı anlamlı bir gece yaşadık. İnşallah tüm dünya üzerinde bunu devam ettiririz" dedi.
"Mücadelede bir gün öncenin psikolojik hasarını gördük"
Deneyimli teknik direktör, yaşanılan ırkçı saldırının ardından sonraki gün oynanan müsabakada oyuncularının psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Hazırlanmak zor oldu tabi. Bir şok yaşadık. Öbür gün maça hazırlanırken oyuncularla konuşmalarımız oldu ama sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Bir gün öncenin psikolojik olarak hasarını gördük. Sahada da maça tam olarak odaklanamadığımızı gördük. Futbol sonuç hiçbir şey önemli değil. Bence önemli olan bir gün önce verilmiş olan mesajdı. Bu kulübümüz ve bizim için daha değerli" ifadelerini kullandı.
"Paris Saint Germain futbolcularının da desteği çok önemliydi"
Okan Buruk, yaşanan ırkçılık olayı anında rakipleri Paris Saint Germain'in futbolcuları Neymar, Mbappe ve Marquinhos'un, mevcut hakem üçlüsü ile devam etmek istemediklerini söylediklerini belirterek, "Öncelikle Webo hocanın müdahalesi, Demba Ba'nın müdahalesi rakipten de Neymar, Mbappe ve Marquinhos geldiler ve 'Bu hakem olduğu sürece biz de oynamayacağız' dediler. Bu destek önemliydi. Oradaki birlikteliği oluşturmak çok önemliydi ve daha sonra içeri girme kararı aldık. Sonra da oyuncularımız ve kulübümüz ile birlikte devam etmeme kararı aldık. Parisli oyuncuların duruşu çok önemliydi. Onları da kutlamak gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.