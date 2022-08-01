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Spor Okan Buruk biletlerini kesti!
Spor

Okan Buruk biletlerini kesti!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alexandru Cicaldau ve Ömer Bayram’ı yeni sezon planları arasından çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 16:28:00 - 2022-08-01 16:31:08
Okan Buruk biletlerini kesti!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alexandru Cicaldau ve Ömer Bayram’ı yeni sezon planları arasından çıkardı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray’da gelecek sezonda kadroda yer almayacak isimler yavaş yavaş belli oluyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda, iki ismi kadroda düşünmediğini bildirdi.

Kadroda düşünmüyor

Okan Buruk geçen sezon 6.5 milyon euroya transfer edilen Alexandru Cicaldau ile 2018 yılından beri Galatasaray'da olan Ömer Bayram'ın kamp performansını beğenmedi.

Genç çalıştırıcı, iki ismin yeni sezon planlamasında olmayacağını yönetime bildirdi.

İkisine de talipler var

Süper Lig temsilcileri Gaziantep FK, Giresunspor ve Karagümrük'ün Ömer Bayram ile ilgilendiği, 31 yaşındaki futbolcunun bu takımlardan birine transfer olacağı düşünülüyor.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Rumen futbolcusu Cicaldau’ya yine Karagümrük'ün yanı sıra Sivasspor ile Kasımpaşa talip oldu. Ayrıca İtalya ve Romanya'dan da Cicaldau ile ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek'in Ömer Bayram'ın bonservisiyle, Cicaldau'nun ise kiralık olarak gönderilmesi için görüşmelere başlaması bekleniyor.

 

 

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