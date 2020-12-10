Okan Buruk: "8 Aralık gecesinin futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum"

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Paris Saint Germain'e (PSG) karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasıyla ilgili, "8 Aralık gecesinin futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum." dedi.



Buruk, Fransa'dan dönüşte İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok üzücü ve karmaşık bir gece yaşadık. Ben bir yandan oraya bakarken bir yandan da bizim için verdiği sonuç önemli. Sahadaki futbolcuların hem kulübelerin, kulüp başkanlarının federasyon başkanları devlet başkanları dünyada birçok insanın verdiği tepki çok önemliydi. Bu birlikteliği devam ettirmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bu tarz olayların yaşandığını vurgulayan Buruk, "8 Aralık gecesinin özellikle futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum. Başakşehir Kulübü olarak verdiğimiz mücadelenin karşılığını inşallah diğer kulüpler, diğer oyuncular ve dünya üzerindeki diğer insanların sürdürmesini diliyoruz. Hedefimizin bu olması gerekiyor. Özellikle bizim kulüp olarak burada Webo hoca ile birlikte duruşumuz çok önemliydi. Buna destek veren PSG Kulübü ve oyuncuları ile UEFA önemli bir sorumluluk aldı. Bu direnişe bir destek verdi. Anlamlı bir gece yaşadık. Futbolun dışarda kaldığı ama insanlığın içeriye alındığı anlamlı bir gece yaşadık. İnşallah tüm dünya üzerinde bunu devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

Maçının ertelenen kısmına hazırlanmakta zorlandıklarını aktaran Buruk, şöyle devam etti:

"Bir şok yaşadık. Öbür gün maça hazırlanırken oyuncularla konuşmalarımız oldu ama sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Bir gün öncenin psikolojik anlamda hasarını gördük. Sahada da maça tam olarak odaklanamadığımızı gördük. Burada futbol, sonuç hiçbir şey önemli değil. Bence önemli olan bir gün önce verilmiş olan mesajdı. Bu kulübümüz ve bizim için daha değerli."

PSG'li oyuncuların desteklerinin çok önemli olduğunu ve kutlanması gerektiğini belirten Buruk, "Öncelikle Webo hocanın müdahalesi, Demba Ba’nın müdahalesi ve rakipten de Neymar, Mbappe ve Marquinhos hemen geldiler ve 'Bu hakem olduğu sürece biz de oynamayacağız' dediler. Bu destek önemliydi. Oradaki birlikteliği yaratmak çok önemliydi ve daha sonra içeri girme kararı aldık. Sonra da oyuncularımız ve külübümüz ile birlikte devam etmeme kararı aldık. UEFA'nın verdiği önemli bir destek vardı." diye konuştu.