Okan Buruk 7-0'lık maç sonrası konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok temiz bir maç oldu. Kastamonuspor teknik heyet ve oyuncularını da kutluyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldikleri maçta görev yapan oyuncularının çok iyi performans sergilediğini söyledi.

"Bizim için ciddi maç oynama şansı doğurdu"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, geniş bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Sezon başından beri geniş kadroyla hem antrenman hem de maç yapmak biraz zorlaşıyor. Kadro yapmak zorlaşıyor. Bir kulvara daha ihtiyacımız olduğunu söylüyorduk. Takımımız geçen sezonu kötü bitirdiği için kupada bu turda başladık. Bu bizim için ciddi maç oynama şansı doğurdu." diye konuştu.

"Çok temiz bir maç oldu"

Okan Buruk, maçta forma giyen oyuncularının çok istekli olduklarını dile getirerek, "Maçın sonuna kadar giren ve çıkan oyuncular yüzde 100'lerini verdi. Seyircimiz de yine her zamanki gibi muhteşemdi. Seyircimizle birlikte çok gollü bir galibiyet oldu. Çok temiz bir maç oldu. Kastamonuspor teknik heyet ve oyuncularını da kutluyor ve onlara başarılar diliyorum. Oyuncularımız, maçın başından sonuna kadar ortaya koydukları performans ve skor olarak seyircimizi mutlu ettiler. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi ve geniş bir kadromuz var"

Okan Buruk, kadro tercihiyle ilgili bir soru üzerine yeni kurulan bir takım olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadromuz çok geç tamamlandı. Yeni bir takımız. Geçen seneden çok az oyuncumuz kaldı. Hocanın denemeleri oluyor. Bunun yanında hepinizin kafasında bir 11 vardır. Taraftarımızın da aynı şekilde. Çünkü çok oyuncu var, kaliteli oyuncu sayısı çok fazla. İlk 11'de oynayacak oyuncu sayımız çok fazla. Türk kuralı var. Bundan dolayı herkes bir arada oynayamıyor. Biz arka arkaya 3 maç kazandık. Daha sonra berabere kaldığımız Adana Demirspor maçı iyi oynadığımız ve kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Ancak tek bir mağlubiyet yine hepimizin kafasındaki soru işaretlerini ortaya çıkardı. Herkesin bir 11'i var. Bazen sosyal medyada 12'li takım kuran oluyor, 2 Türklü kuranlar oluyor. Galatasaray takımıyla ilgili şu an herkesin bir fikri var. Bu çok fazla değişkenlik gösterebilir. Bu da kafa bulandırıyor. Kafa bulandırmak isteyen insanların da işlerine yarayan bir şey. Galatasaray, bu sezonun en iddialı takımlarından biri. Kaybettiğimizde, bu kadar iddialı takımı bir şekilde karıştırmak için birçok şeyin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar da beklediğimiz şeyler."

"Bu bizim için kabul edilebilecek bir şey değil"

Yukatel Kayserispor'a mağlup oldukları maçtaki performanslarının kabul edilemez olduğunu aktaran Buruk, "Bu bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Oyuncularıma da bunu bildirdim. Onlar da bugün olumlu bir tepki verdi. Bunu pazara da taşıyacağız. Pazar günü de aynı tepkiyi vereceğiz. Arayışlarımız elbette olacak. Kadromuzda birçok değişkenlik olacak. Çok iyi ve geniş bir kadromuz var. Antrenman maçında bile zorlanıyorum. Bu benim zorluğum ama bunun güzel bir zorluk olduğunu hep söylüyorum. Ligde çift maçlı haftalara geçtiğimizde bunu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

"4-4-2 benim daha önce de kullandığım bir sistem"

Okan Burak, GMG Kastamonuspor maçında oynadıkları 4-4-2 sistemiyle ilgili bir soru üzerine, "4-4-2 benim daha önce de kullandığım bir sistem. Bunu doğru oyuncularla doğru oynadığınızda başarılı olan bir sistem. Kullanabileceğimiz sistemlerden biri olarak elimizde duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Moritz bize destek olacak"

Okan Buruk, teknik heyetlerine dahil ettiklerini Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Moritz bize destek olacak. Sadece saha içinde bizim yardımcı ekibimizden biri olmayacak. Kulübün diğer bölümlerinde de bize destek olacak. Çok fazla oyuncumuz var. Ben şu anda 29 futbolcu ve 4 kaleciyle antrenmana çıkıyorum. Altyapıdan 6 oyuncuyu A takımda tutuyorum. Bugün de akademimizden birçok oyuncu sahada yer aldı. Bu benim için önemli çünkü ben oradan geldim. Yine aynı şekilde genç oyuncularımızın da bizimle beraber olmasını istiyoruz. O yüzden ekibimizi geniş tutup, onları Galatasaray'ın geleceği için daha iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Moritz'in bu anlamda da bize desteği olacak. Eğitim anlamında da çok iyi birisi."

Doğum günü kutlandı

Toplantının ardından basın mensupları, 49 yaşına giren Okan Buruk'un doğum gününü kutladı.

Buruk, gazetecilerin getirdiği pastayı da kesti.