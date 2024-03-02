Okan Buruk 2 yıldızın üstünü çizdi!

Galatasaray’da Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesinde, yeni transferlerin katkısı bir kez daha sorgulandı. Davinson Sanchez ve Kerim Demirbay dışında bulunanlar sınıfta kaldı. Devre arasındaki transferlerden de sadece Köhn umutlandırdı.

Galatasaray geçen seneden kalanların ekmeğini yiyor. Aslan bu sezon transferde büyük hayal kırıklığı yaşadı, yenilerde karavana atması çok eleştiri aldı. Özellikle kupadaki Fatih Karagümrük maçında kötü oyunları ile tepki toplayan Zaha ve Tete, bu sezonki transferleri tartışmaya açtı.

Galatasaray bu sezon büyük beklentilerle kadrosuna kattığı sol bek Angelino ile yollarını devre arasında ayırırken 8 numara olarak alınan Ndombele ise sıfır katkı verdi.

Sezonun flaş transferi Zaha bir türlü adapte olamazken, Tete ise şimdiden sezon sonu için biletini hazırladı.

Hakim Ziyech tepki toplayan bir diğer oyuncu oldu. Önce parası geç verildiği için kriz çıkaran Faslı yıldız, sonra da sakatlanınca en ihtiyaç duyulan dönemde takımı yalnız bıraktı.

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Yine yaz döneminde kadroya katılan Halil Dervişoğlu, devre arasında Hatay’a kiralandı. Vinicius performansı ile eleştirilirken, Aurier ise henüz forma giyemedi.