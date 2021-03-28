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Medya Okan Bayülgen: Onun aşısını olmayacağım
Medya

Okan Bayülgen: Onun aşısını olmayacağım

Okan Bayülgen, dünyayı etkisi altına alan teni tip koronavirüs nedeniyle tartışmalara neden olan Microsoft kurucusu Bill Gates ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 17:37:00 -
Okan Bayülgen: Onun aşısını olmayacağım

Okan Bayülgen, dün (26 Mart 2021) Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' programına katıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarına da değinilen programda Aydın, Bayülgen'e aşı olup olmayacağını sordu. Bayülgen'in buna yanıtı şu oldu:

"Bizim ülkemizdeki aşıyı olacağım, öbür aşıyı olacağımı sanmıyorum. Bill Gates'in aşısını olmayacağım, bizim aşıyı olacağım. Bill Gates'in aşısında ne olduğu belli değil. Bill Gates'e güvenmiyorum. Ben bir otorite değilim. Bill Gates o aşıyı olsa da olmam. Bill Gates zaten Dünya Sağlık Bakanı.

Aşı hakkında durmadan konuşan iki adam var. Biri Bill Gates, biri Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg senin aşıyla ne alakan var birader? Sen Facebook mezarlığının sahibi değil misin, iğrenç Instagram'ın sahibi değil misin? Bir de berbat WhatsApp'ın sahibi değil misin? Niye Bill Gates konuşuyor ki? Bu ikisi Dünya Sağlık Bakanları mı? Bu ikisinin de geçmişi çok belli. Bu iki adama dikkat."

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son dönemde aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla gündeme geliyor.

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