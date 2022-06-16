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Yaşam Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi
Yaşam

Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi

Okan Bayülgen, rol aldığı tiyatro oyununa çıkmadan hemen önce kalp spazmı geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 08:52:00 -
Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi

58 yaşındaki Okan Bayülgen, önceki gün rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü ismin kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.

Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen'in ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.

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