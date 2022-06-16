Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi
Okan Bayülgen, rol aldığı tiyatro oyununa çıkmadan hemen önce kalp spazmı geçirdi.
58 yaşındaki Okan Bayülgen, önceki gün rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü ismin kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.
Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı. Bayülgen'in ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak.