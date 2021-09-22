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Ekonomi ÖİB, Bodrum’daki 3 taşınmazı satacak
Ekonomi

ÖİB, Bodrum’daki 3 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Muğla’nın Bodrum Konacık, Bitez ve Gökçebel mahallelerinde yer alan 3 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:12:00 -
ÖİB, Bodrum’daki 3 taşınmazı satacak

Geçici teminat tutarı, Konacık’taki taşınmaz için 1 milyon lira, Bitez’deki taşınmaz için 3 milyon lira ve Gökçebel’deki taşınmaz için 2,5 milyon lira olarak belirlendi. Taşınmaz ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB’ye son teklif verme tarihi olan 2 Ekim 2021 saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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