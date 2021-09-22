ÖİB, Bodrum’daki 3 taşınmazı satacak

Geçici teminat tutarı, Konacık’taki taşınmaz için 1 milyon lira, Bitez’deki taşınmaz için 3 milyon lira ve Gökçebel’deki taşınmaz için 2,5 milyon lira olarak belirlendi. Taşınmaz ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB’ye son teklif verme tarihi olan 2 Ekim 2021 saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.