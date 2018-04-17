OHAL'in görüşüldüğü MGK sona erdi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK’nın en önemli gündem maddesi OHAL’in süresinin uzatılması oldu.

Toplantıda OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.

MGK toplantısında alınacak tavsiye kararı, MGK toplantısı sonrasında yine Külliyede toplanacak olan Bakanlar Kurulunda görüşülecek. Bakanlar Kurulunun MGK’nın tavsiye kararını benimsemesi durumunda OHAL’in uzatılması ile ilgili alınacak kararı TBMM’ye sevk etmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ KATLİAMLARIN BİTMESİ İÇİN ULUSLARARASI TOPLUM BİRLİKTE HAREKET ETMELİ

Ayrıca MGK bildirisinde, Suriye'deki katliamların önlenmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu vurgulandı.

Bildiride, TSK'nın icra ettiği harekatlara müttefiklerin desteğinin beklendiği, Suriye’de kalıcı siyasi çözüm kararlılığının devam ettiği belirtildi.