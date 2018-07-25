0553 313 94 23

OHAL'dan sonra onlar da kaldırıldı

İçişleri Bakanlığınca, olağanüstü hal (OHAL) hükümlerine göre bakanlık merkezi ile valilik ve kaymakamlıklarda kurulan OHAL bürolarının kaldırıldığı bildirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:49
OHAL'dan sonra onlar da kaldırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasa'nın 120. maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde ülke genelinde 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre İçişleri Bakanlığı merkezi ile valilikler ve ilçe kaymakamlıklarında kurulan OHAL bürolarının, OHAL'in sona ermesi nedeniyle kaldırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:49
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. OHAL uygulaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Mahir Ünal'dan Meral Akşener açıklaması!
    1. AK Partili Mahir Ünal'dan Meral..
    2. Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı..
    3. "Rüya demiryolu güzergahı"..
    4. Cumhur ittifakı dağılıyorr mu? AK..
    5. AK Parti Genel Merkezinde resmen..
    6. Dünyanın en uzun köprüsü inşaa ediliyor!
    7. İran'dan Amerika'ya soğuk duş! Sürpriz..
    8. FETÖ'cü hakim adaylarına hapis cezası
    9. Kırıkkale'de arazi kavgası kanlı..
    10. Cezaevlerinde Adnan Oktar tedbiri!
    11. Adil Öksüz'ün gizli toplantıdaki..
    12. FLAŞ! Menajeri Galatasaray'ı açıkladı!
    13. AB onayladı! 400 milyon Euro geliyor
    14. ByLock kullanan FETÖ sanığına hapis..
    15. Savcılıkta öyle mahkemede böyle! Tabii..
    16. Müslüman bir kadın gayrimüslim bir..
    17. Adana'da FETÖ'nün 'bahçıvanı'na 22,5..
    18. Esed rejiminden Türkmendağı'na saldırı..
    19. İspanya'da yolcu gemisi alev alev..
    20. Bakan Selçuk'tan alkışlanacak hamle!..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!