OHAL bölgesinde kira kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların 3 aylık kira alacaklarından vazgeçildi.

Buna göre bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında yapılmış kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre, iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.

Bahse konu taşınmazların kiracılarının, bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde, sözleşmeleri sonlandırılacak. (İLKHA)