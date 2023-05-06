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Yerel OHAL bölgesinde kira kararı
Yerel

OHAL bölgesinde kira kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 09:44:00 -
OHAL bölgesinde kira kararı

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki bazı taşınmazların 3 aylık kira alacaklarından vazgeçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların 3 aylık kira alacaklarından vazgeçildi.

Buna göre bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında yapılmış kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre, iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.

Bahse konu taşınmazların kiracılarının, bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde, sözleşmeleri sonlandırılacak. (İLKHA)

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